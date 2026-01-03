Gol Banda Juve Lecce è 0-1 all’intervallo | Cambiaso fa una follia e il pubblico lo sommerge di fischi – FOTO

Al termine del primo tempo, il risultato tra Juventus e Lecce è di 0-1. Un episodio chiave ha visto Cambiaso commettere un errore che ha suscitato reazioni negative da parte dei tifosi bianconeri, che hanno espresso il proprio disappunto con fischi. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate a migliorare la propria posizione in campo, con la Juve alla ricerca di una reazione.

Gol Banda, Juve Lecce è 0-1 all’intervallo: Cambiaso fa una follia e il pubblico lo sommerge di fischi per il grave errore commesso. Il primo tempo di Juve Lecce si chiude con un copione inaspettato e una beffa atroce per i bianconeri di Luciano Spalletti. Nonostante un dominio quasi assoluto per l’intera frazione di gioco, la squadra di casa rientra negli spogliatoi in svantaggio di una rete, trafitta proprio allo scadere da un episodio che ha gelato l’Allianz Stadium. Dominio sterile e occasioni sprecate. La Juventus ha controllato il match sin dai primi minuti, mettendo in mostra una manovra fluida e schiacciando i salentini nella propria metà campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

