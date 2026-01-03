GoFedericoGo a Castano Primo la pedalata nel segno della solidarietà

GoFedericoGo a Castano Primo si conferma come un evento di solidarietà, giunto alla sua nona edizione. Una ventina di partecipanti hanno percorso la ciclabile lungo il canale Villoresi per sostenere la Fondazione Verga attraverso donazioni raccolte durante la pedalata. Un’occasione per unire sport e impegno sociale in un percorso che promuove valori di solidarietà e comunità.

Una pedalata nel segno della solidarietà. Anche quest'anno, per il nono anno consecutivo, una ventina di persone hanno risposto all'invito del Comitato Bike GoFedericoGo e hanno pedalato lungo la ciclabile che costeggia il canale Villoresi per andare a portare il loro sostegno economico, frutto delle donazioni di molti, alla Fondazione Verga. Al momento di ritrovo in piazza Mazzini, davanti a "Al nostro bar", ha fatto seguito l'evento vero e proprio, una pedalata sino a Monza. Prima di raggiungere la sede della Fondazione, il gruppo si è fermato per la tradizionale foto ricordo con, sullo sfondo, la suntuosa sagoma della villa Reale.

