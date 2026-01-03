Gmail rivoluziona l’esperienza utente | finalmente potrai farlo sul tuo account

Gmail introduce una funzione innovativa che permette di modificare l’indirizzo email principale mantenendo tutti i dati e i servizi associati. Questa novità semplifica la gestione dell’identità digitale, offrendo maggiore flessibilità e controllo sull’account. Con questa opzione, gli utenti possono aggiornare il proprio indirizzo senza perdere le informazioni già salvate, rappresentando un passo importante nell’evoluzione dei servizi Gmail.

La nuova funzione consente di modificare l’indirizzo email principale mantenendo dati e servizi, segnando un cambiamento epocale per la gestione dell’identità digitale su Gmail. Dopo oltre vent’anni di immobilismo, Google Gmail sta per rivoluzionare profondamente la gestione dell’identità digitale degli utenti offrendo la possibilità di cambiare l’indirizzo email principale senza perdere dati, email o servizi collegati all’account. Questa novità, emersa in modo discreto nelle pagine di supporto di Google già a fine 2025, rappresenta un passo epocale per milioni di persone in tutto il mondo, che fino ad oggi erano costrette a mantenere un indirizzo email immutabile o a creare un nuovo account perdendo così informazioni e configurazioni preziose. 🔗 Leggi su Game-experience.it

