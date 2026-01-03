Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare in Venezuela, culminata con l'arresto di Nicolás Maduro. Dopo un blackout che ha colpito Caracas, le forze americane hanno eseguito un blitz rapido e mirato. Donald Trump ha confermato l'azione, sottolineando che ora gli Stati Uniti assumono il controllo della situazione. Questa operazione rappresenta un cambiamento significativo nella politica internazionale riguardante il Venezuela.

Il presidente Donald Trump ha illustrato alcuni dettagli dell'attacco militare statunitense contro il Venezuela che ha portato alla cattura del leader Nicolás Maduro. Il Capo di Stato Maggiore, il generale Dan Caine, ha affermato che le forze Usa hanno provato le manovre per mesi e hanno ottenuto il via libera da Trump venerdì sera. Il Capo della Casa Bianca ha spiegato che Maduro era "strettamente sorvegliato" in un palazzo presidenziale, ma non è stato in grado di chiudere la porta di una stanza di sicurezza. Le forze americane erano armate di "enormi cannelli" che avrebbero potuto essere usati per tagliare muri d'acciaio se Maduro si fosse chiuso dentro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gli Usa catturano Maduro. Prima il black out a Caracas, poi il blitz in 30 minuti. Trump: "Ora gestiamo noi"

Leggi anche: Venezuela, Trump: "Imminente blitz di terra contro narcotrafficanti, Cina? Usa Caracas per smerciare fentanyl", Maduro: " No war, just peace" - VIDEO

Leggi anche: Attacco Usa a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Venezuela, nel blitz nessun americano è stato ucciso» | Cnn: «In corso preparativi per portarlo a New York, dove verrà incriminato»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; Chi è Nicolas Maduro, il dittatore catturato da Trump che ha portato il Venezuela al collasso e perseguitato la Chiesa; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump: governeremo il Paese fino alla transizione.

Maduro bendato sulla nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura - Il presidente venezuelano ha sugli occhi dei grandi occhiali, tiene in mano una bottiglia di plastica senza tappo, indossa delle cuffie e una tuta grigia. tg24.sky.it