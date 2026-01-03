Gli Usa catturano Maduro Prima il black out a Caracas poi il blitz in 30 minuti Trump | Ora gestiamo noi
Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare in Venezuela, culminata con l'arresto di Nicolás Maduro. Dopo un blackout che ha colpito Caracas, le forze americane hanno eseguito un blitz rapido e mirato. Donald Trump ha confermato l'azione, sottolineando che ora gli Stati Uniti assumono il controllo della situazione. Questa operazione rappresenta un cambiamento significativo nella politica internazionale riguardante il Venezuela.
Il presidente Donald Trump ha illustrato alcuni dettagli dell'attacco militare statunitense contro il Venezuela che ha portato alla cattura del leader Nicolás Maduro. Il Capo di Stato Maggiore, il generale Dan Caine, ha affermato che le forze Usa hanno provato le manovre per mesi e hanno ottenuto il via libera da Trump venerdì sera. Il Capo della Casa Bianca ha spiegato che Maduro era "strettamente sorvegliato" in un palazzo presidenziale, ma non è stato in grado di chiudere la porta di una stanza di sicurezza. Le forze americane erano armate di "enormi cannelli" che avrebbero potuto essere usati per tagliare muri d'acciaio se Maduro si fosse chiuso dentro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Venezuela, Trump: "Imminente blitz di terra contro narcotrafficanti, Cina? Usa Caracas per smerciare fentanyl", Maduro: " No war, just peace" - VIDEO
Leggi anche: Attacco Usa a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Venezuela, nel blitz nessun americano è stato ucciso» | Cnn: «In corso preparativi per portarlo a New York, dove verrà incriminato»
Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; Chi è Nicolas Maduro, il dittatore catturato da Trump che ha portato il Venezuela al collasso e perseguitato la Chiesa; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump: governeremo il Paese fino alla transizione.
Maduro bendato sulla nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura - Il presidente venezuelano ha sugli occhi dei grandi occhiali, tiene in mano una bottiglia di plastica senza tappo, indossa delle cuffie e una tuta grigia. tg24.sky.it
Maduro, la prima foto dopo la cattura (postata da Trump su Truth): la tuta della Nike, le cuffie isolanti e la benda sugli occhi - È così che appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. ilmessaggero.it
Le immagini delle ultime ore di Maduro prima della cattura - Nelle immagini pubblicate dalla presidenza venezuelana le ultime ore del presidente Maduro, prima di essere catturato dalle forza Usa. msn.com
Tg1. . Nuovo fronte di #guerra in #Sudamerica: gli Stati Uniti scatenano un’ondata di raid sul #Venezuela e catturano il leader Nicolas #Maduro insieme alla moglie. “Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale”, ha detto Trump, che ha mostrato la fot - facebook.com facebook
Attacco al Venezuela. Trump annuncia la cattura di Maduro x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.