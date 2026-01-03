Gli Usa bombardano il Venezuela Trump | Maduro e sua moglie presi e portati fuori dal Paese Media | La cattura sembrerebbe negoziata – La diretta
Nella notte, Caracas e altre città venezuelane sono state scosse da esplosioni e rumori di aerei, provocando panico e interruzioni di corrente. Le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti si sono accentuate dopo le dichiarazioni di Trump, secondo cui Maduro e sua moglie sarebbero stati rimossi dal paese. La situazione rimane complessa, con notizie di possibili negoziati sulla cattura e sullo sviluppo degli eventi attuali.
Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un attacco militare da parte degli Stati Uniti, proclamando lo stato di emergenza nazionale e invitando i cittadini alla mobilitazione. Le autorità venezuelane segnalano danni a infrastrutture e basi militari. La situazione è in rapido sviluppo e alimenta le tensioni tra i due Paesi. L'articolo Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie presi e portati fuori dal Paese». 🔗 Leggi su Open.online
