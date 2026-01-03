Gli Usa bombardano il Venezuela Trump | Maduro e sua moglie presi e portati fuori dal Paese Media | La cattura sembrerebbe negoziata – La diretta

Nella notte, Caracas e altre città venezuelane sono state scosse da esplosioni e rumori di aerei, provocando panico e interruzioni di corrente. Le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti si sono accentuate dopo le dichiarazioni di Trump, secondo cui Maduro e sua moglie sarebbero stati rimossi dal paese. La situazione rimane complessa, con notizie di possibili negoziati sulla cattura e sullo sviluppo degli eventi attuali.

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it

Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie". Di Maurizio Stefanini x.com

È una "nuova alba" per il #Venezuela: "Il tiranno se n'è andato. Finalmente affronterà la giustizia per i suoi crimini". Lo ha detto il Vice Segretario di Stato americano Christopher Landau. - facebook.com facebook

