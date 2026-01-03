Gli Usa bombardano Caracas nella notte Ore contate per il regime di Maduro

Nella notte, Caracas è stata teatro di un intenso bombardamento, con forti esplosioni e rumori di aerei in volo. L’attacco, avvenuto intorno alle 2 locali, ha causato notevoli danni e ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità del regime di Maduro. La situazione resta sotto osservazione mentre si valutano le conseguenze di questo episodio sulla città e sul contesto politico venezolano.

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 locali (le 7 in Italia) a Caracas. Secondo quanto riportato da un giornalista dell'Afp, le deflagrazioni sono andate avanti per circa un quarto d'ora. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dispiegato una flotta nei Caraibi e ipotizzato attacchi terrestri contro il Venezuela sostenendo che i giorni del presidente Maduro sono "contati". Un altro boato è stata sentito alle 2,38 (le 7,38 in Italia). Immagini non verificate condivise sui social media mostrano grandi incendi con colonne di fumo, sebbene non sia possibile individuare con precisione la posizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gli Usa bombardano Caracas nella notte. Ore contate per il regime di Maduro Leggi anche: Maduro, compleanno folk. Ma gli Usa preparano la nuova fase anti-regime Leggi anche: Trump non attacca il Venezuela: “Ma Maduro ha le ore contate”. E blocca la fornitura di Tomahawk all’Ucraina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, bombardamenti su Caracas: dagli Usa siluri contro Maduro - Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 locali (le 7 in Italia) a Caracas. iltempo.it

Caracas, perquisita la casa di un'oppositrice liberata dagli Usa - Le forze di sicurezza venezuelane, la notte scorsa, hanno fatto irruzione in casa di Magalli Meda, ex capo della campagna elettorale della leader di opposizione di Vente Venezuela, María Corina ... ansa.it

USA E IL BOOMERANG CON IL VENEZUELA Mi trovavo a Caracas due mesi fa, ospite di un Forum internazionale. Trump tuonava da tempo minacce d’invasione e guerra. Una formazione navale Usa si trovava a circa 700 km a Nord della capitale. Ma la città - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.