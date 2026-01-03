Gli stop a cavalli e carrozze durante l' estate dal Comune 1.500 euro a 38 gnuri

Il Comune ha assegnato un contributo di 1.500 euro a 38 “gnuri” che hanno rispettato l’ordinanza estiva, in vigore dal 6 giugno al 30 settembre, per tutelare il benessere degli animali. Questi equini hanno inoltre partecipato a un corso di formazione, contribuendo così alla sensibilizzazione e al rispetto delle norme volte a garantire condizioni migliori durante i mesi più caldi dell’anno.

