Gli Stati Uniti sostengono di aver sventato un potenziale attacco di Capodanno in North Carolina

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver impedito un possibile attacco in North Carolina durante la notte di Capodanno. Secondo le autorità, un uomo avrebbe pianificato un'azione violenta con coltelli e martelli. L’intervento ha evitato che si verificasse un episodio pericoloso, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica in momenti sensibili.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver sventato un presunto piano di un uomo per sferrare un attacco con coltelli e martelli in North Carolina, la notte di Capodanno. Il diciottenne Christian Sturdivant, originario di Mint Hill, è accusato di essersi ispirato all' ISIS, e di aver così fornito supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera. Il giovane non ha ancora presentato una dichiarazione di colpevolezza. La polizia lo ha fermato il 31 dicembre, ma è comparso in tribunale solo ieri. Durante una conferenza stampa, Russ Ferguson, procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale del North Carolina, ha rivelato che Sturdivant avrebbe giurato fedeltà all'ISIS.

