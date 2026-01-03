Gli Stati Uniti attaccano il Venezuela Trump | Maduro preso con sua moglie e portato via dal Paese La diretta

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, Caracas e altre zone del Venezuela sono state colpite da esplosioni e sorvoli di velivoli militari. Secondo fonti ufficiali, gli Stati Uniti avrebbero condotto un'operazione militare, con dichiarazioni di Trump riguardo al coinvolgimento di Maduro e sua moglie. Questa situazione rappresenta una significativa escalation nelle relazioni tra i due paesi, con ricadute sulla stabilità regionale.

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, intorno alle 2 ora locale (le 7 in Italia), Caracas e altre aree del Venezuela sono state colpite da una serie di forti esplosioni, accompagnate da sorvoli di aerei ed elicotteri a bassa quota. L'attacco segna un'escalation dopo mesi di minacce USA e dispiegamento navale nei Caraibi. Segui qui di seguito la diretta Ore 11.34 - Meloni segue la situazione: la nota di palazzo Chigi Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gli Stati Uniti attaccano il Venezuela. Trump: "Maduro preso con sua moglie e portato via dal Paese". La diretta Leggi anche: Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese». Chiuso lo spazio aereo – La diretta Leggi anche: Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Attacco al Venezuela: esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas. Maduro accusa Usa e Trump: aggressione gravissima; Forti esplosioni a Caracas. Il colombiano Gustavo Petro: Allertate il mondo intero, attaccano il Venezuela; Venezuela, clamoroso attacco della Cia: colpito un molo dei narcos. La guerra adesso è vicina. Trump attacca il Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Ira di Maduro: “Grave aggressione militare degli Stati Uniti”. Video - Le esplosioni avvengono mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump — che ha schierato una task force della Marina nei Caraibi — ipotizza possibili attacchi terrestri contro il Venezuela, ... affaritaliani.it

Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e ha catturato il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. ilfoglio.it

Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

Il governo ha accusato gli Stati Uniti e ha dichiarato lo stato di emergenza - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie". Di Maurizio Stefanini x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.