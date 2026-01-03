Gli sparano alle spalle da un' auto in corsa 24enne ferito in un agguato

Un giovane di 24 anni è rimasto ferito in un agguato avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Il Flauto Magico, nel Rione Conocal. Mentre si trovava sotto casa, è stato colpito da alcuni colpi di pistola provenienti da un'auto in corsa. Le circostanze dell'evento sono ancora in fase di accertamento, e le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.