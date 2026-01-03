Gli sparano alle spalle da un' auto in corsa 24enne ferito in un agguato

Da napolitoday.it 3 gen 2026

Un giovane di 24 anni è rimasto ferito in un agguato avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Il Flauto Magico, nel Rione Conocal. Mentre si trovava sotto casa, è stato colpito da alcuni colpi di pistola provenienti da un'auto in corsa. Le circostanze dell'evento sono ancora in fase di accertamento, e le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.

Era sotto casa, in via Il Flauto Magico, al Rione Conocal, nel tardo pomeriggio di oggi quando da un'auto in corsa gli hanno sparato contro alcuni colpi di pistola. Alfredo Clemente, 25 anni il prossimo giugno, si è accasciato urlando, raggiunto al fondo schiena da un proiettile che gli si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

