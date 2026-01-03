Gli Avvocati Di Signorini contro i social | Bloccate Corona o risarcimenti milionari

Gli Avvocati di Signorini hanno avviato una causa contro Facebook, YouTube e TikTok, chiedendo risarcimenti milionari per i danni derivanti dai contenuti di Corona. La richiesta si inserisce in un’azione legale senza precedenti, volta a tutelare l’immagine dell’editore e a contrastare la diffusione di contenuti dannosi sui social media. La vicenda evidenzia le sfide legali legate alla gestione dei contenuti online e alla responsabilità delle piattaforme digitali.

Un'azione legale senza precedenti: Alfonso Signorini sfida Facebook, YouTube e TikTok chiedendo milioni di euro per i danni causati dai contenuti di Corona. Ecco cosa sta succedendo. Quando la privacy diventa un campo di battaglia globale. Alfonso Signorini non ci sta più. Il volto iconico del Grande Fratello ha deciso di passare all'attacco, trascinando nella sua guerra personale contro Fabrizio Corona anche i giganti della rete: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Google. Il messaggio è chiarissimo e inequivocabile: "O bloccate tutto quello che Corona pubblica, oppure preparatevi a pagare milioni in danni.

