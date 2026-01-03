Gli auguri per il 2026 di Maduro | Il nostro destino è l' Unione Sudamericana No agli imperialisti – Il video
Il presidente Maduro ha condiviso il suo messaggio per il 2026, sottolineando l'importanza di unire i paesi sudamericani in un'Unione. Nel video, esprime la volontà di rafforzare il Venezuela e di opporsi alle influenze imperialiste, evidenziando l'obiettivo di un cammino comune per il progresso regionale. Un messaggio che invita a riflettere sul percorso di integrazione e sovranità nel contesto latinoamericano.
(Agenzia Vista) Caracas, Venezuela, 03 gennaio 2026 “Il nostro destino è quello di un grande Venezuela, di un’Unione Sudamericana. Di un Sud America emancipato dai domini imperiali e coloniali. Ti lascio questa bandiera per abbracciarla tutti. E la bandiera della ribellione che emancipa un continente. Nel 2026 speriamo, abbiamo storia e andremo avanti per la Patria. Felice nuovo anno Venezuela, viva la pace!”. Così il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro nel suo discorso di auguri per il nuovo anno. Courtesy: Facebook Nicolas Maduro Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Gli auguri per il 2026 di Maduro: Il nostro destino è l'Unione Sudamericana. 🔗 Leggi su Open.online
