Gli auguri per il 2026 di Maduro | Il nostro destino è l' Unione Sudamericana No agli imperialisti – Il video

Il presidente Maduro ha condiviso il suo messaggio per il 2026, sottolineando l'importanza di unire i paesi sudamericani in un'Unione. Nel video, esprime la volontà di rafforzare il Venezuela e di opporsi alle influenze imperialiste, evidenziando l'obiettivo di un cammino comune per il progresso regionale. Un messaggio che invita a riflettere sul percorso di integrazione e sovranità nel contesto latinoamericano.

