Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

Ecco una panoramica degli appuntamenti principali in programma oggi a Roma e nel Lazio. Di seguito, si segnalano gli eventi più rilevanti, tra cui incontri istituzionali e altre iniziative che caratterizzano la giornata nella capitale e nella regione.

Di seguito si presenta un dettagliato panorama degli eventi più significativi in programma per la giornata odierna a Roma e nella regione Lazio: ROMA CAPITALE – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, avrà un incontro in udienza privata con il Sommo Pontefice Leone XIV. L'appuntamento si svolgerà nella Città del Vaticano, precisamente nel cortile di San Damaso, all'interno del Palazzo Apostolico, con inizio fissato per le ore 17:15.

