Il referendum sulla giustizia rappresenta un passaggio importante nel panorama politico italiano, con il Sì che appare favorito in vista del voto di primavera. Dopo anni di discussioni e tentativi di riforma, si torna al centro del dibattito la necessità di un intervento concreto, mettendo in discussione le carriere e l’organizzazione del sistema giudiziario. Un momento di riflessione che potrebbe segnare un punto di svolta per la giustizia nel paese.

La separazione delle carriere, a un certo punto, sembrava essere finita in un cassetto. L’autonomia differenziata viaggiava verso il traguardo tagliato nel 2024, il premierato si delineava tra mille difficoltà, ma della riforma costituzionale della giustizia non si parlava affatto. Poi, sulla legge cara alla Lega si è abbattuta la scure della Corte costituzionale che ne ha impedito l’attuazione, il ddl Casellati sull’elezione diretta del capo del governo, priorità soprattutto per FdI, ha subito modifiche e ha rallentato l’iter costituzionale e la separazione delle carriere ha incominciato a correre in parlamento, spinta da una forte volontà politica: una, due doppie letture, fino all’approvazione definitiva a fine ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giustizia anno zero con il referendum. Il Sì parte favorito, a primavera il voto

Leggi anche: Separazione carriere, approvata dal Senato riforma giustizia con 112 sì, 59 no e 9 astenuti, in primavera 2026 il referendum confermativo

Leggi anche: Lamberto Dini elogia le mosse del governo: “Alla legge di Bilancio do voto 8. Il sì al referendum sulla giustizia vincerà con il 60%”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il messaggio di fine anno di Conte: No allo scempio sulla giustizia; La Via Maestra del no al Referendum; Il 2026 sarà l’anno della giustizia verso le elezioni del ‘27; Perché per la giustizia il 2026 sarà un anno pirotecnico.

Giustizia anno zero con il referendum. Il Sì parte favorito, a primavera il voto - L’autonomia differenziata viaggiava verso il traguardo tagliato nel 2024, il premierato si delineava tra mille d ... ilgiornale.it