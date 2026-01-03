Giugliano Furto di capodanno da Caveau 14 il titolare | La notte del 31 è fuori controllo

A Giugliano, durante la notte di Capodanno, si è verificato un furto presso il locale “Caveau 14”. Il titolare ha commentato che la notte del 31 dicembre è stata caratterizzata da un clima di particolare caos e imprevedibilità. L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza durante le festività e invita a riflettere sulle misure di tutela dei locali pubblici in determinati periodi dell’anno.

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano. Furto di capodanno da “Caveau 14”, il titolare: “La notte del 31 è fuori controllo” Leggi anche: Furto a Giugliano: l’enoteca “Caveau 14” presa di mira durante la notte di Capodanno Leggi anche: Furto a Giugliano: l’enoteca “Caveau 14” presa di mira durante la notte di Capodanno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Giugliano, furto nella notte di Capodanno nell’enoteca “Caveau 14”: ladri scappano con bottiglie pregiate; Bombe, dita amputate, case sventrate, auto e negozi a fuoco: non abbiamo imparato niente!; Qualiano, cerca di passare con l’auto mentre sparano petardi in strada: uomo picchiato da 4 uomini armati; Furto a Giugliano: l’enoteca “Caveau 14” presa di mira durante la notte di Capodanno. Giugliano nella morsa della criminalità a Capodanno, furti da Caveu e in abitazioni - Strage stanotte a Giugliano, in azione la notte di Capodanno l’auto dell’Audi nera: in tre, probabilmente stranieri, hanno messo a segno diversi furti sia in abitazioni private della fascia costiera e ... internapoli.it

Giugliano. Furto di capodanno da Caveau 14, il titolare: La notte del 31 è fuori controllo

Giugliano, furto nella notte di Capodanno da “Caveau 14”: ladri via con bottiglie pregiate. Lo sfogo del titolare | https://shorturl.at/TLbL3 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.