Giugliano annullata l’arrampicata della Befana in piazza Annunziata per maltempo
Il Comune di Giugliano in Campania ha annunciato l’annullamento dell’evento dell’arrampicata della Befana, previsto per domani in piazza Annunziata. La decisione è stata presa a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’evento, parte del programma “Atmosfere di Natale, eventi sotto l’albero 2025”, non si svolgerà come previsto. Restano comunque altre iniziative natalizie in programma nella città.
Il Comune di Giugliano in Campania ha comunicato l’annullamento dell’evento dell’arrampicata della Befana previsto domani in piazza Annunziata, inserito nel programma “Atmosfere di Natale, eventi sotto l’albero 2025”. Le previsioni meteorologiche indicano un’alta probabilità di pioggia, condizioni che non consentirebbero agli artisti acrobati de “La Compagnia dei Folli” di esibirsi in sicurezza. Motivazioni dell’annullamento L’amministrazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
