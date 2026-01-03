Giubileo Rocca da Papa Leone | Uniti in cura fragilità e nel dare risposte concrete

Il Giubileo rappresenta un momento di riflessione e di rinnovata solidarietà. In un incontro presso il Palazzo Apostolico, il Santo Padre Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare le fragilità e offrire risposte concrete. Un gesto di attenzione e di impegno verso chi ha bisogno, che rafforza il senso di comunità e di cura condivisa.

(Adnkronos) – “Ho incontrato oggi il Santo Padre Papa Leone XIV in udienza presso il Palazzo Apostolico. È stato un momento di profonda intensità, non solo istituzionale ma anche e soprattutto umana. Durante l’incontro ho voluto esprimere la vicinanza concreta della Regione Lazio alle persone più fragili, con un gesto semplice ma carico di significato: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giubileo, Rocca da Papa Leone: “Uniti in cura fragilità e nel dare risposte concrete” Leggi anche: Il giubileo dei gruppi storici da Papa Leone, Mili San Pietro in piazza Leggi anche: Giubileo della Speranza, soci forlivesi del Rotary in udienza da papa Leone XIV La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. «Si chiude il giubileo, ma non chiudiamo a Cristo le porte della nostra vita»; Chiusura del Giubileo a Lucca, Giulietti: «piccole stelle che guidano alla speranza»; Si chiude il Giubileo Ordinario: Un anno di pellegrinaggi a Roma; Giubileo / Il vescovo Gervasoni presiede la chiusura dell’anno santo in un clima di luce e speranza. Giubileo, Rocca da Papa Leone: “Uniti in cura fragilità e nel dare risposte concrete” - (Adnkronos) – "Ho incontrato oggi il Santo Padre Papa Leone XIV in udienza presso il Palazzo Apostolico. ilfattonisseno.it

Papa Leone XIV: "Il Giubileo ci ha insegnato come coltivare la speranza" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Leone XIV: Te Deum, “Roma è la città del Giubileo, sia all’altezza dei suoi piccoli” - Dei bambini, degli anziani soli e fragili, delle famiglie che fanno più fatica ad andare avanti, di uomini e donne venuti d ... agensir.it

Siena, la "rocca" del palazzo Salimbeni 1880 Grazie a Fabio Di Raimo Fabio Di Raimo #siena #cormagistibisenapanditreal #volgosiena #volgotoscana #igsiena #igers #igtoscana #siena #giubileo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.