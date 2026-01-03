Girone B Folgore grandi sogni Testa a testa col Chievo

Dopo la pausa, il campionato di Girone B riprende con la Folgore Caratese al comando. La squadra, rafforzata durante l’estate, si trova in una posizione di vertice, tallonata dal Chievo. La stagione si presenta equilibrata e competitiva, con la Folgore che mira a confermarsi tra le migliori e a raggiungere l’obiettivo di promozione. La lotta per la vetta promette emozioni e sfide serrate nelle prossime settimane.

CARATE (Monza e Brianza) Archiviata la sosta, il campionato torna protagonista. In vetta alla classifica comanda la Folgore Caratese che, dopo un mercato estivo di alto profilo, ha preso in mano il girone B con l'obiettivo dichiarato di volare tra i professionisti. Qualche fisiologico passaggio a vuoto non ha intaccato il rendimento di una squadra che viaggia a oltre due punti di media a partita (35 in totale) e che appare solida e strutturata. Alle spalle dei brianzoli resta in scia il Chievo (-3), principale rivale nella corsa al primato. Subito dietro si conferma competitivo il Brusaporto, a quota 31 punti, mentre continua a sorprendere la Casatese Merate.

