Giovanni Tamburi è morto nel rogo a Le Constellation | il DNA spegne le speranze di mamma Carla
Giovanni Tamburi, durante una vacanza a Crans-Montana con il padre, è deceduto nel incendio avvenuto presso Le Constellation. La notizia ha suscitato grande dolore e tristezza nella comunità locale e internazionale. La tragedia, avvenuta nella notte di Capodanno, ha lasciato senza parole parenti e abitanti, evidenziando la fragilità della vita e la perdita di una giovane persona.
Giovanni Tamburi era in vacanza a Crans Montana con il papà. La comunità internazionale resta sgomenta di fronte alla tragedia che ha colpito Crans-Montana la notte di Capodanno. Tra le vittime confermate c’è Giovanni Tamburi, studente 16enne del liceo scientifico Righi di Bologna, in vacanza in Svizzera con il padre. Il corpo del ragazzo è stato identificato in serata grazie al riscontro del DNA, ponendo fine ai giorni di angoscia vissuti dalla madre, Carla Masiello, che aveva lanciato un disperato appello: “Ditemi se è vivo”. Il giovane era nel locale Le Constellation, teatro dell’incendio che ha provocato 40 morti e 121 feriti, tra cui 14 italiani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Chi è Giovanni Tamburi scomparso a Crans-Montana | l'indizio della catenina con la Madonnina e il papà imprenditore
