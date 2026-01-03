Giovane pusher a 19 anni trovato con hashish in dosi e soldi

Un giovane di 19 anni è stato denunciato ad Aprilia durante un servizio di controllo dei carabinieri il 2 gennaio. Durante la perquisizione, sono stati trovati hashish in dosi e una somma di denaro ritenuta collegata all’attività di spaccio. L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla droga condotte quotidianamente dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

