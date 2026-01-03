Giorgia Meloni il sondaggio che la incorona | Un' anomalia positiva

Recenti sondaggi indicano un aumento del consenso per Giorgia Meloni e il suo partito, definito come un'“anomala positiva”. Dopo aver assunto la carica di Premier, Meloni continua a mantenere una posizione stabile nel panorama politico italiano, con risultati che evidenziano una crescita del sostegno tra gli elettori. Questi dati rappresentano un elemento importante nell’analisi dell’attuale fase politica del paese.

Giorgia Meloni è riuscita nell'impresa di far aumentare il consenso sul suo partito dopo essere arrivata a Palazzo Chigi. "Un’anomalia positiva in termini di consenso", ha spiegato il sondaggista Antonio Noto. "Il prossimo probabilmente sarà l'ultimo anno completo di questo governo, dato che nel 2027 si andrà al voto. La premier e gli alleati di governo arrivano in questa fase in maniera abbastanza tonica. A gennaio del 2025 Fratelli d’Italia era al 28-28, 5%, a dicembre ha chiuso intorno al 30% e negli ultimi mesi è stato stabile tra il 30 e il 31%, quindi quattro punti in più dal 2022, quando ha ottenuto il 26%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

