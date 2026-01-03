Giocattoli ai bambini del reparto di Pediatria dell' ospedale

Per il terzo anno consecutivo, si è svolta una donazione di giocattoli ai bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale di Caserta. Grazie all’iniziativa di Donation Italia e all’impegno della referente territoriale Valentina Russo, questa iniziativa mira a portare un po’ di sollievo e gioia ai piccoli pazienti durante il periodo di cura. Un gesto semplice che rafforza il legame tra solidarietà e benessere dei bambini.

Un gesto di solidarietà che si rinnova per il terzo anno consecutivo. Questa mattina (3 gennaio), grazie all'invito di Donation Italia e all'impegno della referente territoriale Valentina Russo per la provincia di Caserta, si è svolta la consueta donazione di giocattoli destinata ai piccoli.

Caserta, Donation Italia porta i giocattoli in Pediatria: solidarietà che si rinnova - Per il terzo anno consecutivo Donation Italia ha portato la sua iniziativa di solidarietà nel ... cronachedellacampania.it

Giocattoli e panettoni solidali consegnati nel reparto di Pediatria e neonatologia di Galatina - L’iniziativa dell’associazione della Virtus Basket Galatina che ha donato ad ogni bambino ricoverato presso il reparto del “Santa Caterina Novella” un giocattolo e un Natalotto frutto della raccolta n ... lecceprima.it

Donati regali ai bambini del reparto di Pediatria di Fano

Giocattoli di tutto il mondo, unitevi!”: torna la distribuzione di giocattoli e libri per bambine e bambini alla Spezia Martedì 6 gennaio, dalle ore 15:30 alle 18:00, Piazza Brin alla Spezia ospiterà la quarta edizione di “Giocattoli di tutto il mondo, unitevi!”, un’i - facebook.com facebook

