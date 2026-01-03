Gigante di Kranjska Gora | rimontona di Sofia Goggia nella seconda manche ma è solo 11esima

A Kranjska Gora si è aperta la stagione di coppa del mondo femminile di sci alpino con il gigante vinto da Camille Rast. La 26enne svizzera ha dominato la gara, partendo con il pettorale numero 1 e realizzando il miglior tempo nella prima manche. Sofia Goggia ha invece effettuato una rimonta nella seconda manche, chiudendo in 11ª posizione.

Va alla svizzera Camille Rast il gigante di Kranjska Gora, primo appuntamento dell'anno con la coppa del mondo femminile di sci alpino: la 26enne di Vétroz ha dominato la gara sulle nevi slovene, scendendo col pettorale numero 1 e facendo segnare anche il miglior tempo nella prima manche. Appassionante la sfida nel finale con l'austriaca Julia Scheib, leader della classifica di specialità, per un possibile assaggio di quello che potrebbe essere lo scenario alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Rast si prende il primo successo in carriera in gigante, staccando la rivale di due decimi e di 47 centesimi la statunitense Paula Moltzan.

