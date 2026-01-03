La Giana affronta oggi alle 14 il match con il Trento, in un momento importante del campionato. La squadra cerca di consolidare la posizione nei playoff, mantenendo due punti di vantaggio sulla Pro Vercelli, attualmente undicesima. Nel frattempo, Alborghetti si trasferisce all’Entella. La sfida rappresenta un'occasione per rafforzare le ambizioni stagionali e proseguire nel percorso di crescita.

Il campionato della Giana, chiamata a difendere il piazzamento playoff (due punti di vantaggio sulla Pro Vercelli undicesima), riparte oggi alle 14.30 al Briamasco di Trento. I biancazzurri hanno chiuso il 2025 con un ko contro il Cittadella, ma nelle ultime cinque gare hanno raccolto dieci punti (meglio solo Vicenza e Arzignano: undici). Espinal dovrà ancora fare a meno di Albertini, Magni e del lungodegente Ballabio. Assente anche Alborghetti: l’Entella (Serie B) dell’indimenticato tecnico della Giana nelle ultime tre stagioni, Andrea Chiappella, nel suo destino. Oggi la firma per il difensore 27enne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giana, test di maturità. Big match col Trento. Alborghetti all’Entella

