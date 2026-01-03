Giaccherini attacca David | Uno che guadagna 6 milioni all’anno non può presentarsi così dal dischetto

In un confronto acceso, Giaccherini ha criticato David per il suo modo di presentarsi dal dischetto, sottolineando come un calciatore che percepisce 6 milioni di euro all’anno dovrebbe mostrare maggiore sicurezza e professionalità in queste occasioni. La disputa evidenzia le tensioni all’interno del mondo del calcio, dove le performance e le reazioni vengono spesso oggetto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

Le parole dell'ex centrocampista. Emanuele Giaccherini ha attaccato Jonathan David dopo l'errore su rigore in Juve Lecce. Queste le parole dell'ex centrocampista: « Un giocatore che non segna da agosto e guadagna 6 milioni all'anno, presentandosi con la fiducia anche di Yildiz, non si può presentare sul dischetto in quel modo. Ci sta sbagliare un rigore ma non in questo modo. Gli attaccanti ora sono lui e Openda e va recuperato, anche oggi ha dato qualche segnale ma il rigore pesa tantissimo.

