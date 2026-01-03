Gerusalemme sotto sfratto A rischio altre 26 famiglie
Il governo israeliano ha deciso di revocare i permessi a 37 ONG operanti in Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est, interrompendo le attività umanitarie di queste organizzazioni. Tra le vittime di questa decisione ci sono 26 famiglie a Gerusalemme che rischiano di essere sfrattate. La misura evidenzia le tensioni in atto e le difficoltà nel mantenere l’assistenza umanitaria nelle zone interessate.
Il governo Netanyahu non avrà ripensamenti sulla revoca dei permessi alle 37 Ong che dovranno cessare le loro attività umanitarie a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Con la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Una incredibile scoperta archeologica rivela un luogo rituale sotto il famoso Muro Occidentale di Gerusalemme - facebook.com facebook
