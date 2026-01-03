Gerusalemme sotto sfratto A rischio altre 26 famiglie

Il governo israeliano ha deciso di revocare i permessi a 37 ONG operanti in Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est, interrompendo le attività umanitarie di queste organizzazioni. Tra le vittime di questa decisione ci sono 26 famiglie a Gerusalemme che rischiano di essere sfrattate. La misura evidenzia le tensioni in atto e le difficoltà nel mantenere l’assistenza umanitaria nelle zone interessate.

