Germania e Polonia con l’elmetto | la corsa alle armi rimette zizzania

Negli ultimi mesi, Germania e Polonia rafforzano la propria presenza militare, alimentando tensioni nella regione. Varsavia mira a costruire l’esercito più potente d’Europa, mentre Berlino ha già avviato operazioni di rafforzamento delle proprie basi. Questa corsa agli armamenti sottolinea un rinnovato interesse per la sicurezza, ma rischia di riaccendere vecchie controversie tra i due paesi e di influenzare gli equilibri europei.

Varsavia punta ad avere «l’esercito più forte d’Europa»: la stessa ambizione di Berlino, i cui soldati hanno già sconfinato per erigere fortificazioni. E la destra anti Donald Tusk è in fibrillazione: «Proteggere il confine Ovest». La Polonia avrà il «più forte esercito d’Europa». Lo ha promesso il premier, Donald Tusk, senza chiedere permesso alla Germania. La quale - piccolo problema - coltiva la stessa ambizione: il cancelliere, Friedrich Merz, lo va proclamando almeno dallo scorso maggio e, l’ultima volta, lo ha ribadito meno di un mese fa. Quella tra Varsavia e Berlino sarà una competizione leale? O una baruffa nel nome del riarmo? Alla faccia della difesa comune?. 🔗 Leggi su Laverita.info

