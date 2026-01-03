George Clooney risponde a Donald Trump dopo che lui ha deriso la sua cittadinanza francese

Recentemente, George Clooney ha risposto a Donald Trump, che aveva commentato la sua cittadinanza francese con toni derisori. L’attore, insieme alla famiglia, ha ottenuto la cittadinanza francese a fine dicembre. Clooney ha dichiarato che il suo impegno non è quello di compiacere il Presidente degli Stati Uniti, sottolineando il rispetto per le proprie scelte personali e il valore della propria identità.

L'attore George Clooney, sua moglie Amal e i loro due figli hanno ottenuto la cittadinanza francese alla fine di dicembre e, per questo, il presidente Donald Trump li ha derisi pubblicamente: «Il mio lavoro non è quello di compiacere il Presidente degli Stati Uniti».

