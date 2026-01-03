Dopo la partita di Serie A tra Genoa e Pisa, l’allenatore Alberto Gilardino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara su DAZN. Di seguito, le sue parole che riassumono l’andamento dell’incontro e le considerazioni sulla prestazione della squadra. Un’analisi sobria e dettagliata, utile per comprendere le impressioni dell’allenatore al termine della sfida.

Genoa Pisa, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Alberto Gilardino nel post gara a DAZN Le dichiarazioni dell’allenatore Alberto Gilardino dopo quella che è stata la gara di Serie A Genoa-Pisa. LE PAROLE – «Stengs, Lusuardi e Cuadrado non ci saranno, gli altri stanno tutti bene. Nzola è rientrato ieri ed ha fatto un allenamento con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Genoa Pisa, le parole di Alberto Gilardino nel post partita di Serie A

Leggi anche: Verso Genoa-Pisa, le parole di Gilardino: "Partita da giocare con lucidità e voglia di vincere"

Leggi anche: Gilardino nel post partita di Pisa Inter: «Devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo dato dimostrazione di questo. Inter? Brava e feroce. Abbiamo avuto 2-3 palle gol che difficilmente si creano»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Verso Genoa-Pisa, le parole di Gilardino: Partita da giocare con lucidità e voglia di vincere; Gilardino: Genoa e i genoani nel cuore, ho dato tutto e sono stato ricambiato. Ho fiducia nel Pisa; Verso Genoa-Pisa, le parole di mister Gilardino; Pisa, Gilardino: Cuadrado ancora out, per Nzola valuteremo oggi.

Pisa, panchina per Tramoni contro il Genoa. Gilardino: «Ci sarà occasione per lui contro il Como» - Dopo le voci degli ultimi giorni che lo hanno accostato al Palermo come possibile obiettivo per l’attacco, Alberto Gilardino ha ... ilovepalermocalcio.com