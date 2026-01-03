Genoa-Pisa 1-1 scontro salvezza con poche emozioni A segno Colombo e Leris

Nel match valido per la 18ª giornata di Serie A, Genoa e Pisa hanno concluso la partita con un pareggio 1-1. A segno Colombo e Leris, in un incontro caratterizzato da poche emozioni e concludendosi senza vincitori né vinti. La partita rappresenta un passo importante nella lotta per la salvezza delle due squadre.

Genova, 3 gennaio 2026 - Genoa e Pisa non sono andate oltre il pareggio, nel match di questo pomeriggio valido per la 18^ giornata di Serie A. A Marassi le squadre di De Rossi e Gilardino si sono spartite la posta in palio, con il risultato finale fissato sull'1-1. A sbloccare il punteggio è stato Colombo, in gol al 15' in favore dei padroni di casa, i quali sono stati riacciuffati al 38' dalla marcatura di Leris. La sfida si è giocata su ritmi perlopiù blandi, con poche vere opportunità da gol, specialmente nel corso del secondo tempo. Il Grifone resta al diciassettesimo posto in classifica, a +3 dall' Hellas Verona che però ha due partite in meno; il Pisa, invece, è penultimo proprio alla pari con gli scaligeri, a +3 dalla Fiorentina fanalino di coda.

