Genoa-Pisa 1-1 lo scontro salvezza termina in parità
Il match tra Genoa e Pisa si conclude con un pareggio 1-1, mantenendo inalterate le posizioni in classifica in ottica salvezza. La partita ha confermato la parità tra le due squadre, senza modificare significativamente la situazione delle rispettive posizioni. Un risultato che, pur non rivoluzionando la classifica, rappresenta un passo importante per entrambe nel cammino verso la salvezza.
Genova, 3 gennaio 2026 – Un punto che lascia le distanze invariate e non cambia fondamentalmente nulla in ottica salvezza. In un Ferraris tutto esaurito (anche nel settore ospiti, che è tornato a sventolare le proprie bandiere anche lontano dall’Arena, data la trasferta senza restrizioni), Genoa e Pisa non vanno oltre l’1-1. Gilardino non riesce a strappare il primo successo lontano da casa in stagione, in quello che è stato il suo stadio da giocatore prima e da allenatore poi. Il 3-5-2 iniziale vede vari cambi, viziati anche dal triplice impegno al quale il Pisa sarà chiamato in settimana. Tra questi, la presenza di Albiol (poi infortunatosi) al posto di Caracciolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
