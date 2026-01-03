Genoa-Pisa 1-1 le pagelle | Vitinha combattente Leali confuso

Il pareggio tra Genoa e Pisa si conclude 1-1, evidenziando alcune criticità nelle prestazioni delle due squadre. Vitinha si distingue per l'impegno, mentre Leali appare meno sicuro tra i pali. Dopo la partita, Daniele De Rossi ha evidenziato un atteggiamento troppo timido da parte dei suoi, sottolineando la necessità di migliorare la concentrazione e l’approccio nelle prossime sfide.

Così non va. Lo sa bene Daniele De Rossi, che a fine partita ha sottolineato l'atteggiamento troppo fiacco dei suoi durante la sfida con il Pisa, conclusa 1-1. Leali rientra per lo scontro diretto, ma non con la dovuta concentrazione.Colombo, a forza di accumulare minuti, riesce a trovare la.

