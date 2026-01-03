Genoa-Pisa 1-1 Gol di Colombo risponde Leris Fine primo tempo in parità | La diretta

Il match tra Genoa e Pisa si conclude con un punteggio di 1-1, grazie ai gol di Colombo e Leris. La sfida, valida per la corsa alla salvezza, si è giocata al Ferraris, con le formazioni che si sono affrontate nel primo tempo in equilibrio. Di seguito, la cronaca dettagliata e i servizi principali sulla partita.

Genoa in campo al Ferraris per il match con il Pisa, scontro diretto per la corsa salvezza. Le formazioni, la cronaca, i servizi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genoa-Pisa 1-1. Gol di Colombo, risponde Leris. Fine primo tempo in parità | La diretta Leggi anche: Genoa-Pisa 1-1. Gol di Colombo, risponde Leris | La diretta Leggi anche: Genoa-Pisa 1-0. Gol di Colombo | La diretta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Genoa-Pisa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Genoa-Pisa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Gilardino; Anno nuovo, sfida antica: Genoa–Pisa apre il 2026; Genoa - Pisa Serie A Enilive. LIVE Genoa-Pisa 1-1 Serie A 2025/2026: Parità al Ferraris dopo primo tempo - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

All'intervallo Genoa-Pisa 1-1 Leris risponde al gol di Colombo - Il Pisa la raddrizza con la rete di Leris su pasticcio di Leali ... primocanale.it

DIRETTA/ Genoa Pisa (risultato 1-1) video streaming tv: pareggio di Léris! (Serie A, oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Genoa Pisa streaming video tv: appassionate sfida salvezza tra due campioni del mondo come De Rossi e Gilardino, quest'ultimo anche ex. ilsussidiario.net

SERIE A - Il Pisa va a caccia di punti pesanti in un altro scontro salvezza. Calcio d’inizio alle 15 per Genoa-Pisa: 18esima giornata di Serie A, prima gara del 2026 per i nerazzurri di Alberto Gilardino, peraltro ex di turno. Nei commenti la… x.com

Genoa-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.