Genoa-Pisa 1-1 | fischi al Ferraris a Colombo risponde Leris
Nel match tra Genoa e Pisa, terminato 1-1, il risultato rispecchia una partita equilibrata. Il Genoa, che aveva aperto le marcature con Colombo, non è riuscito a mantenere il vantaggio, concedendo il pareggio a Leris prima dell'intervallo. La gara ha suscitato qualche fischio dai tifosi del Ferraris, evidenziando la frustrazione della squadra di casa per un’occasione sfumata di migliorare la propria posizione in classifica.
Il Genoa getta alle ortiche una ghiotta occasione per staccare in classifica il Pisa. Al vantaggio di Colombo al quarto d'ora risponde Leris prima della pausa. Nel secondo tempo sono le sostituzioni a caratterizzare la frazione, mentre il risultato resta incollato sull'1-1. Un pareggio che non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
