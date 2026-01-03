Gennaio ingenera febbraio intenera | detti proverbi e riti del mese di Giano

Gennaio, mese di transizione, porta con sé tradizioni, proverbi e riti legati all'inizio dell'anno. Sebbene rappresenti un nuovo ciclo, nella cultura popolare non viene visto come un vero punto di partenza, ma piuttosto come un momento di riflessione e preparazione. In questo articolo esploreremo i detti e le usanze che accompagnano gennaio, evidenziando il suo ruolo simbolico nel passaggio tra vecchio e nuovo.

Il mese di gennaio inaugura l'anno nuovo, ma nella tradizione popolare non è mai stato considerato un vero inizio. Il suo nome deriva da Giano, antica divinità romana raffigurata con due volti, uno rivolto al passato e uno al futuro, simbolo perfetto di un tempo sospeso tra ciò che si chiude e ciò che deve ancora prendere forma. Non a caso, per secoli gennaio è stato vissuto come un periodo di osservazione, attesa e preparazione, più che di slancio. Nell' Europa antica e medievale il nuovo anno prendeva avvio in marzo, con la ripresa dei lavori agricoli, e in occasione della Pasqua, vissuta come nuovo inizio e rinascita.

Gennaio sembra fermo. In realtà osserva, prepara, decide I contadini lo sapevano bene e lo dicevano così: “Sotto la neve pane, sotto la pioggia fame” “Gennaio secco, granai pieni” “Gennaio ingenera, febbraio intenera” Il gelo di gennaio chiude la - facebook.com facebook

