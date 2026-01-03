Gemellaggi patti di amicizia e patti di fratellanza | approvato il nuovo regolamento comunale

Il Comune di Copparo ha approvato un nuovo regolamento che disciplina i gemellaggi, i patti di amicizia e di fratellanza. La normativa, approvata dall’ultimo Consiglio comunale, mira a regolamentare formalmente queste relazioni e a favorire iniziative di collaborazione e scambio tra le comunità coinvolte. La nuova disposizione rappresenta un passo importante per valorizzare e consolidare i rapporti di amicizia e cooperazione a livello locale e internazionale.

Il Comune di Copparo apre le porte a gemellaggi, patti di amicizia e patti di fratellanza. Per governarne la suggellazione, l'Amministrazione comunale ha proposto un nuovo regolamento che è stato approvato nell'ultima seduta del Consiglio comunale.

