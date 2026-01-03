Gaza Guterres sferza Israele | Preoccupato per lo stop alle Ong si rischia il disastro

Il segnale di allarme di Guterres riguardo alla sospensione delle attività delle ONG a Gaza evidenzia i rischi per la continuità degli aiuti umanitari. La mancanza di coordinamento con le autorità israeliane compromette l'accesso ai territori palestinesi, mettendo a rischio le operazioni di assistenza e la sicurezza dei civili. La situazione richiede attenzione e un intervento che garantisca il mantenimento delle attività umanitarie fondamentali.

Come riferito dai diretti interessati, la sospensione comporta l'impossibilità di coordinarsi con le autorità israeliane, che occupano e controllano i territori palestinesi occupati, i canali di ingresso e uscita del personale umanitario e dei beni a disposizione dei cittadini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

