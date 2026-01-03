Gaza Guterres sferza Israele | Preoccupato per lo stop alle Ong si rischia il disastro

Il segnale di allarme di Guterres riguardo alla sospensione delle attività delle ONG a Gaza evidenzia i rischi per la continuità degli aiuti umanitari. La mancanza di coordinamento con le autorità israeliane compromette l'accesso ai territori palestinesi, mettendo a rischio le operazioni di assistenza e la sicurezza dei civili. La situazione richiede attenzione e un intervento che garantisca il mantenimento delle attività umanitarie fondamentali.

Bandite da Gaza 37 Ong. Guterres a Israele: "Revocate quelle misure, sono aiuti vitali" - Per il segretario generale dell'ONU “le organizzazioni internazionali non governative sono indispensabili per le attività umanitarie e la sospensione rischia di minare il fragile progresso compiuto co ... msn.com

#MedioOriente Il segretario ONU Guterres chiede a Israele di revocare il divieto di entrata a Gaza alle ong umanitarie (37 in tutto): "La sospensione degli aiuti rischia di compromettere i fragili progressi compiuti durante il cessate il fuoco". x.com

"incomprensibile e ripugnante" così viene definito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il rifiuto della pace, per non parlare del blocco degli aiuti umanitari a Gaza, e senza menzionare la responsabilità criminale di Israele, che ha trasformato la st - facebook.com facebook

