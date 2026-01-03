Gasperini stecca il ritorno a Bergamo | l’Atalanta supera 1-0 la Roma

La Roma conclude il 2026 con una sconfitta di misura contro l’Atalanta, risultato che rappresenta la quarta battuta d’arresto nelle ultime sei gare di campionato. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa, evidenziando alcune difficoltà per i giallorossi nel mantenere continuità di prestazioni. Un esito che apre riflessioni sulla condizione attuale della squadra e sugli obiettivi per il proseguo della stagione.

Inizia con una sconfitta, la quarta nelle ultime sei partite di campionato, il 2026 della Roma, che si arrende 1-0 sul campo dell'Atalanta. Giallorossi che non riescono dunque ad approfittare del pareggio della Juventus, venendo dunque raggiunti al quarto posto. Una gara molto complicata quella giocata alla New Balance Arena, con la formazione di Gasperini che non è stata in grado di mettere in difficoltà la Dea, non riuscendo ancora una volta a recuperare da situazione di svantaggio. Atalanta-Roma, il racconto del match. Dopo un avvio confortante nei primissimi minuti della gara, con una grande occasione per Ferguson sull'errore di Ederson, la Roma comincia a soffrire con costanza in ogni zona del campo.

