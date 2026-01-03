Gasperini frena su Raspadori | Se è fatta? Chiedete in Spagna
Gian Piero Gasperini ha commentato le speculazioni sul trasferimento di Raspadori, invitando a verificare con il club spagnolo coinvolto. Il tecnico dell’Atalanta ha evitato di confermare o smentire l’accordo, sottolineando l’importanza di fonti ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, mentre il mercato della Roma e di altri club continua a muoversi senza annunci ufficiali.
Il mercato della Roma resta sotto traccia, ma Gian Piero Gasperini frena le letture affrettate. Interpellato sull’asse caldo che porta a Giacomo Raspadori, il tecnico giallorosso ha scelto una risposta netta, che ridimensiona le voci circolate nelle ultime ore. «Se è fatta? Chiedete in Spagna», ha tagliato corto Gian Piero Gasperini, chiamato a commentare le indiscrezioni che parlano di un accordo vicino per l’attaccante dell’ Atletico Madrid. Nessuna conferma, ma nemmeno una smentita formale: il messaggio è chiaro, la trattativa – se esiste – non è ancora una certezza. Gasperini ha poi spostato il fuoco sul concetto di squadra, allontanando l’idea del colpo risolutivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Calciomercato Roma, manca il si di Raspadori. Amorim frena su Zirkzee
Leggi anche: Gasperini non ha dubbi su questo mercato di gennaio: «Diverso dagli altri, le big si stanno scatenando». Poi il commento ironico su Raspadori!
Mercato Roma, Gasperini frena su Raspadori: "Chiedete in Spagna" - Mercato Roma, Gasperini cauto su Raspadori: "Chiedete all'Atletico". it.blastingnews.com
Roma, Gasperini sogna due colpi. Il Romanista: "Raspadori è vicino, non esclude Zirkzee" - Questo quanto sostiene Il Romanista oggi in prima pagina: "Chi segna vince", recita il titolo di ... tuttomercatoweb.com
La #Roma viene accostata a #GiacomoRaspadori, ma #Gasperini frena sulle voci di mercato. In conferenza l’allenatore sorride e rimanda tutto, ribadendo che non servono innesti “tanto per”, ma giocatori davvero forti x.com
Roma, idea Frendrup per gennaio: si valuta lo scambio con Pisilli. Ma il Genoa frena! Maria Paola Violi La Roma continua a monitorare con attenzione Morten Frendrup, uno dei profili più apprezzati da Gian Piero Gasperini per intensità, dinamismo e capacità - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.