Gasperini frena su Raspadori | Se è fatta? Chiedete in Spagna

Gian Piero Gasperini ha commentato le speculazioni sul trasferimento di Raspadori, invitando a verificare con il club spagnolo coinvolto. Il tecnico dell’Atalanta ha evitato di confermare o smentire l’accordo, sottolineando l’importanza di fonti ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, mentre il mercato della Roma e di altri club continua a muoversi senza annunci ufficiali.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.