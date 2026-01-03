Garanti dei detenuti Giovanna Russo eletta coordinatrice nazionale del forum

Giovanna Francesca Russo è stata eletta coordinatrice nazionale dei garanti regionali dei detenuti, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione. La nomina rappresenta un passo importante nel settore, evidenziando l'impegno per i diritti dei detenuti e la tutela delle garanzie istituzionali. La sua nomina apre nuove prospettive di rappresentanza e attenzione alle tematiche carcerarie a livello nazionale.

È la prima donna a ricoprire l'incarico e per questo è speciale la soddisfazione di Giovanna Francesca Russo, eletta coordinatrice nazionale dei garanti regionali dei detenuti.Lo scorso 23 dicembre, la conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale ha assegnato.

