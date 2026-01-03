Gamba’s apre in via Gamba 7, tra via Salara e via Pier Traversari, a pochi passi da San Vitale e Galla Placidia. Il locale offre un brunch con djset in un’atmosfera rilassata, con uno spazio dedicato ai cuccioli e prezzi accessibili. Un ambiente dog friendly ideale per chi desidera trascorrere momenti informali e piacevoli, combinando buona musica, buon cibo e la compagnia dei propri amici a quattro zampe.

Brunch con djset, atmosfera rilassata e un locale dog friendly a prezzi accessibili. Saranno questi i tratti distintivi di ‘Gamba’s’, il nuovo locale che aprirà in via Gamba 7, tra via Salara e via Pier Traversari, a pochi passi da San Vitale e Galla Placidia. Le mura sono quelle dell’ex ‘Passo Carraio’, prima ancora ‘Gamba 7’, e ad aprirlo, auspicabilmente entro fine gennaio, saranno due 31enni che si sono conosciuti anni fa lavorando insieme al ‘Darsena Pop Up’: Linda Guerrini e Denis Cazzari. "Era da tempo che volevamo aprire un locale insieme in centro storico. Siamo amici, siamo due lavoratori e non vediamo l’ora di dare qualcosa di nostro alla città in cui viviamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gamba’s, è qui la festa: "Brunch con djset e spazio ai cuccioli"

