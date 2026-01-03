Galli ora tutto sulla Coppa Stasera c’è il primo test
La Galli si prepara alla prima uscita ufficiale della stagione, sfidando il Matelica questa sera alle 18.30 a Tortona. L’incontro, valido per la Coppa Italia, rappresenta un primo test importante in vista delle fasi successive del torneo, che culmineranno con la finale dell’Epifania. Un’occasione per valutare lo stato di forma della squadra e consolidare il percorso verso la conquista del trofeo tricolore.
SAN GIOVANNI La Galli sarà di scena questo pomeriggio alle 18.30 a Tortona contro il Matelica, nella partita valevole per la quattro giorni di Coppa Italia che si giocherà in Piemonte e che farà issare al cielo il trofeo tricolore nella finalissima prevista per l’Epifania. Un obiettivo, questo, cui la società del presidente Argirò tiene tantissimo come conferma il ds Andrea Franchini: "Intanto cerchiamo di battere il Matelica in gara secca e poi penseremo alle restanti avversarie. L’obiettivo, e ci mancherebbe altro, è quello di arrivare alla finalissima di martedì e come già fatto presente in altre occasioni sarebbe un sogno alzare al cielo la Coppa Italia perché vorrebbe dire aver vinto contro le migliori formazioni presenti nei due gironi di A2 femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: La Valsa stasera in Coppa. Primo test tra le big
Leggi anche: MotoGp, Bezzecchi fa sognare: primo posto alle qualificazioni, ora punta tutto sulla Sprint
Galli, ora tutto sulla Coppa. Stasera c’è il primo test; Galli, la Coppa nel mirino. Matelica prossimo test.
Galli, ora tutto sulla Coppa. Stasera c’è il primo test - 30 a Tortona contro il Matelica, nella partita valevole per la quattro giorni di Coppa Italia che si giocherà in Piemonte e che farà issar ... sport.quotidiano.net
Galli, la Coppa nel mirino. Matelica prossimo test - SAN GIOVANNI Dopo aver chiuso molto bene la prima parte di stagione, la Polisportiva Galli tornerà quest’oggi ad allenarsi sul parquet in vista del primo impegno ufficiale del nuovo anno, quello di Co ... lanazione.it
Un debutto da tutto esaurito per Aida al Teatro Galli! Grande successo ieri, giovedì 1 gennaio, per la prima rappresentazione di Aida di Giuseppe Verdi al Teatro Amintore Galli di Rimini, accolta da un pubblico entusiasta che ha salutato con lunghi applau - facebook.com facebook
#Galli: "Essenziale che talenti come #Gabbia e #Bartesaghi arrivino in prima squadra. Davide si merita tutto..." #SerieA #Milan #SempreMilan x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.