Galli ora tutto sulla Coppa Stasera c’è il primo test

La Galli si prepara alla prima uscita ufficiale della stagione, sfidando il Matelica questa sera alle 18.30 a Tortona. L’incontro, valido per la Coppa Italia, rappresenta un primo test importante in vista delle fasi successive del torneo, che culmineranno con la finale dell’Epifania. Un’occasione per valutare lo stato di forma della squadra e consolidare il percorso verso la conquista del trofeo tricolore.

SAN GIOVANNI La Galli sarà di scena questo pomeriggio alle 18.30 a Tortona contro il Matelica, nella partita valevole per la quattro giorni di Coppa Italia che si giocherà in Piemonte e che farà issare al cielo il trofeo tricolore nella finalissima prevista per l’Epifania. Un obiettivo, questo, cui la società del presidente Argirò tiene tantissimo come conferma il ds Andrea Franchini: "Intanto cerchiamo di battere il Matelica in gara secca e poi penseremo alle restanti avversarie. L’obiettivo, e ci mancherebbe altro, è quello di arrivare alla finalissima di martedì e come già fatto presente in altre occasioni sarebbe un sogno alzare al cielo la Coppa Italia perché vorrebbe dire aver vinto contro le migliori formazioni presenti nei due gironi di A2 femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

