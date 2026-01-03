Galbiate si sente male sul Monte Barro | soccorso escursionista di 77 anni

Un escursionista di 77 anni si è sentito male sul Monte Barro, a Galbiate. Dopo aver manifestato sintomi come fiato corto, battito accelerato e stanchezza improvvisa, sono stati attivati i soccorsi. L’intervento tempestivo ha permesso di garantire assistenza all’uomo, che è stato successivamente trasportato in condizioni di sicurezza. La situazione evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere durante attività in montagna.

Galbiate (Lecco), 3 gennaio 2026 – Il fiato corto, il cuore che batte all'impazzata, il respiro sempre più affannoso, la vista che si offusca e le gambe che cedono. Un escursionista di 77 anni questa mattina ha accusato un improvviso malore mentre stava salendo sul Monte Barro, a Galbiate. Chi era con lui ha chiesto aiuto agli operatori del 112. Dalla centrale del Numero unico di emergenza urgenza hanno a loro volta allertato i sanitari di Areu che hanno allertato sia i soccorritori del Soccorso alpino, sia i vigili del fuoco. Si sono subito messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino della stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana e 8 vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

