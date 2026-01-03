Gabigol torna a casa | ecco l’annuncio ufficiale del club

Gabigol torna ufficialmente all'Inter, confermato dal club con un comunicato. Dopo alcuni anni, l’attaccante brasiliano riprende il suo percorso con la maglia nerazzurra. La società ha accolto con entusiasmo questa scelta, sottolineando l’importanza della sua presenza nel progetto futuro. Questo ritorno segna un nuovo capitolo per il giocatore e per la squadra, consolidando il legame tra l’ex talento e il club.

Inter News 24 Con grande sorpresa Gabigol ha deciso di tornare a casa. C’è l’annuncio ufficiale del club che lo riaccoglie a distanza di qualche anno. Il calciomercato brasiliano si infiamma con un ritorno romantico: Gabigol, l’esplosivo attaccante mancino classe ’96, torna a vestire la maglia del Santos. Il calciatore arriva dal Cruzeiro con la formula del prestito annuale. “Bentornato a casa”, ha scritto sui social il club bianconero, dove Gabriel Barbosa è cresciuto collezionando 83 reti in 207 apparizioni. QUI LE ULTIME SULL’INTER Questa nuova avventura lo vedrà fare coppia con Neymar, il leggendario fuoriclasse brasiliano e simbolo del calcio mondiale, che ha recentemente rinnovato il suo legame con la società paulista. 🔗 Leggi su Internews24.com

