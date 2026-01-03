Gabigol torna a casa | ecco l’annuncio ufficiale del club

Gabigol torna ufficialmente all'Inter, confermato dal club con un comunicato. Dopo alcuni anni, l’attaccante brasiliano riprende il suo percorso con la maglia nerazzurra. La società ha accolto con entusiasmo questa scelta, sottolineando l’importanza della sua presenza nel progetto futuro. Questo ritorno segna un nuovo capitolo per il giocatore e per la squadra, consolidando il legame tra l’ex talento e il club.

Inter News 24 Con grande sorpresa Gabigol ha deciso di tornare a casa. C’è l’annuncio ufficiale del club che lo riaccoglie a distanza di qualche anno. Il calciomercato brasiliano si infiamma con un ritorno romantico: Gabigol, l’esplosivo attaccante mancino classe ’96, torna a vestire la maglia del Santos. Il calciatore arriva dal Cruzeiro con la formula del prestito annuale. “Bentornato a casa”, ha scritto sui social il club bianconero, dove Gabriel Barbosa è cresciuto collezionando 83 reti in 207 apparizioni. QUI LE ULTIME SULL’INTER Questa nuova avventura lo vedrà fare coppia con Neymar, il leggendario fuoriclasse brasiliano e simbolo del calcio mondiale, che ha recentemente rinnovato il suo legame con la società paulista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gabigol torna a casa: ecco l’annuncio ufficiale del club Leggi anche: Napoli, c’è un rinnovo ‘particolare’: annuncio ufficiale del club Leggi anche: Fiorentina, ufficiale la separazione con il direttore sportivo Pradè: ecco il comunicato ufficiale del club viola Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gabigol torna a casa: l'ex Inter riabbraccia il Santos in prestito, la durata dell'accordo - Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, è ufficialmente un nuovo giocatore del Santos. tuttomercatoweb.com

Gabigol torna di nuovo al Santos? Il presidente nega, ma il futuro dell'ex Inter è in dubbio - Secondo quanto riportato da ESPN, il club carioca sarebbe interessato al ritorno di Gabigol, ma la questione finanziaria ... tuttomercatoweb.com

UFFICIALE - Gabigol torna al Santos in prestito: "Bentornato a casa". L'ex Inter giocherà con Neymar x.com

GABIGOL + NEYMAR: QUE DUPLA PER IL SANTOS! Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Neymar a ridosso di Capodanno il Santos prepara il colpaccio: torna Gabigol! Gabriel Barbosa era stato lanciato proprio dal Santos che lo vendette all’Inter nel 2016 pe - facebook.com facebook

