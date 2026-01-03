Futani contributo alle mamme nel 2026 | nasce Nati in Paese contro lo spopolamento

Nel 2026, Futani introduce “Nati in Paese”, un'iniziativa rivolta alle mamme per sostenere le famiglie e contrastare lo spopolamento. Un gesto simbolico ma importante, volto a rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo la natalità e la vitalità del paese. Questo contributo rappresenta un passo concreto verso un futuro più stabile e sostenibile per la comunità locale.

Bonus mamme lavoratrici 2026: come funziona e chi può ottenerlo - Bonus mamme lavoratrici 2026: 720 euro netti, requisiti, reddito, figli a carico, domanda Inps e pagamento a dicembre. blogsicilia.it

Bonus mamme lavoratrici, come cambia il contributo nel 2026 - La Legge di Bilancio per il 2026 ha alzato l’assegno di 20 euro, portandolo a 60 euro per ogni donna lavoratrice che abbia i requisiti, e per ogni mese lavorato, fino quindi a 720 euro annui. tg24.sky.it

”NATI IN PAESE 2026” Il Comune di Futani intende istituire una misura di sostegno, una tantum, dedicata alle mamme dei bambini nati nel corso del 2026. L’iniziativa, “Nati in Paese 2026”, nasce dalla volontà di dare un segnale concreto di attenzione alle fa - facebook.com facebook

