Futani contributo alle mamme nel 2026 | nasce Nati in Paese contro lo spopolamento
Nel 2026, Futani introduce “Nati in Paese”, un'iniziativa rivolta alle mamme per sostenere le famiglie e contrastare lo spopolamento. Un gesto simbolico ma importante, volto a rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo la natalità e la vitalità del paese. Questo contributo rappresenta un passo concreto verso un futuro più stabile e sostenibile per la comunità locale.
Un segnale concreto di attenzione alle famiglie, un gesto simbolico ma significativo per contrastare lo spopolamento e rafforzare il legame con il territorio. Il Comune di Futani annuncia l’intenzione di istituire una misura di sostegno economico L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Leggi anche: Maternità, le sostituzioni più lunghe e con lo sgravio. ?Isee, nuovi nati e mamme: i bonus per le famiglie
Leggi anche: “Presepi all’altezza“ nelle frazioni. Contro lo spopolamento della montagna
Futani, sostegno alla natalità: nasce l’iniziativa “Nati in Paese 2026” - Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale renderà noti tutti i dettagli operativi dell’iniziativa attraverso la pubblicazione di un apposito avviso ufficiale ... infocilento.it
Bonus mamme lavoratrici 2026: come funziona e chi può ottenerlo - Bonus mamme lavoratrici 2026: 720 euro netti, requisiti, reddito, figli a carico, domanda Inps e pagamento a dicembre. blogsicilia.it
Bonus mamme lavoratrici, come cambia il contributo nel 2026 - La Legge di Bilancio per il 2026 ha alzato l’assegno di 20 euro, portandolo a 60 euro per ogni donna lavoratrice che abbia i requisiti, e per ogni mese lavorato, fino quindi a 720 euro annui. tg24.sky.it
”NATI IN PAESE 2026” Il Comune di Futani intende istituire una misura di sostegno, una tantum, dedicata alle mamme dei bambini nati nel corso del 2026. L’iniziativa, “Nati in Paese 2026”, nasce dalla volontà di dare un segnale concreto di attenzione alle fa - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.