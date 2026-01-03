Furto nella redazione di Repubblica a Napoli solidarietà dal mondo politico

Nella notte di Capodanno, la redazione di Repubblica a Napoli è stata vittima di un furto, un episodio che mette in discussione la libertà di stampa e il diritto all’informazione. La vicenda ha suscitato solidarietà da parte del mondo politico, evidenziando l’importanza di tutelare le sedi di informazione e il lavoro dei giornalisti. La notizia rimane al centro del dibattito sulla sicurezza dei media e sulla libertà di stampa nel nostro paese.

Tempo di lettura: 3 minuti “Il furto avvenuto nella notte di Capodanno nella redazione napoletana di  Repubblica  è un episodio grave e inaccettabile, che colpisce direttamente il lavoro dei giornalisti e il diritto dei cittadini a essere informati”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “ Colpire una redazione significa colpire la libertà di stampa e il pluralismo dell’informazione. È fondamentale che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati al più presto”, aggiunge Martusciello. “ Esprimo solidarietà ai giornalisti e alla redazione di la Repubblica  di Napoli e ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

