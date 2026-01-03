Furto nella redazione di Repubblica a Napoli solidarietà dal mondo politico

Nella notte di Capodanno, la redazione di Repubblica a Napoli è stata vittima di un furto, un episodio che mette in discussione la libertà di stampa e il diritto all’informazione. La vicenda ha suscitato solidarietà da parte del mondo politico, evidenziando l’importanza di tutelare le sedi di informazione e il lavoro dei giornalisti. La notizia rimane al centro del dibattito sulla sicurezza dei media e sulla libertà di stampa nel nostro paese.

Tempo di lettura: 3 minuti “Il furto avvenuto nella notte di Capodanno nella redazione napoletana di Repubblica è un episodio grave e inaccettabile, che colpisce direttamente il lavoro dei giornalisti e il diritto dei cittadini a essere informati”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “ Colpire una redazione significa colpire la libertà di stampa e il pluralismo dell’informazione. È fondamentale che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati al più presto”, aggiunge Martusciello. “ Esprimo solidarietà ai giornalisti e alla redazione di la Repubblica di Napoli e ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto nella redazione di Repubblica a Napoli, solidarietà dal mondo politico Leggi anche: Furto nella redazione napoletana di “la Repubblica”: rubati sei computer Leggi anche: Napoli, furto alla redazione di Repubblica: rubati sei computer portatili Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, discoteca chiusa per 15 giorni ad Agnano; Morto Davide Tizzano, il ricordo di Francesco Emilio Borrelli in Parlamento: 'Onore a chi ha reso grande Napoli'; Napoli: prefetto nomina commissione indagine per accesso presso comune Torre Annunziata; Ischia, tenta furto in un bar ma viene sorpreso dal proprietario. Furto di pc nella redazione di Napoli di Repubblica, condanna del prefetto - In relazione al furto subìto dalla redazione napoletana del quotidiano Repubblica, perpetrato nei giorni scorsi, durante il quale ignoti hanno rubato sei computer portatili dagli uffici della testata, ... ansa.it

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FURTO A CAPODANNO A REPUBBLICA NAPOLI: MARTUSCIELLO (FI), ATTACCO GRAVE AL DIRITTO DI INFORMARE» - FURTO A CAPODANNO A REPUBBLICA NAPOLI: MARTUSCIELLO (FI), ATTACCO GRAVE AL DIRITTO DI INFORMARE ... agenziagiornalisticaopinione.it

Furto nella redazione di Napoli de “La Repubblica”, rubati 6 computer - Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri in merito al furto avvenuto nei giorni scorsi ai danni della redazione ... internapoli.it

Furto nella redazione di Repubblica a Napoli, la condanna del Prefetto - facebook.com facebook

Ladri nella redazione di #Napoli: rubati i pc dei giornalisti di Repubblica #3gennaio #iltempoquotidiano x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.