Furto a Repubblica Napoli la solidarietà della Cgil

La Cgil di Napoli esprime solidarietà alla redazione di Repubblica Napoli, condannando fermamente il furto avvenuto presso la loro sede. Un gesto che colpisce il lavoro e la libertà di stampa, elementi fondamentali per il nostro territorio. La Federazione si impegna a sostenere le istituzioni e i professionisti impegnati nella tutela del pluralismo e della trasparenza dell'informazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimiamo solidarietà e condanniamo quanto avvenuto alla redazione di Repubblica Napoli. Il furto dei pc non è di per sé solo un gesto delinquenziale preoccupante ma una reale minaccia alla libertà dell’informazione e alla stampa incondizionabile e fondamentale nelle dinamiche politiche, economiche e socio culturali per Napoli e la Campania “. Così in una nota il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, commenta il furto di alcuni pc dalla redazione napoletana del quotidiano La Repubblica. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

