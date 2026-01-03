Furti tra Genova e Pistoia | arrestato 30enne latitante dal 2024
Un 30enne rumeno, latitante dal 2024, è stato arrestato dopo aver commesso diversi furti tra Genova e Pistoia nel 2023. L’uomo era destinatario di un ordine definitivo di carcerazione, e la sua cattura è stata possibile grazie alle attività delle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce nelle operazioni di contrasto alla criminalità nella regione, garantendo il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.
Aveva commesso diversi furti tra Genova e Pistoia nel corso del 2023, per questo un 30enne rumeno, destinatario di un ordine definitivo di carcerazione, è stato arrestato. Il fermo, a cura dei carabinieri di Firenze, è avvenuto nel pomeriggio di Capodanno nel capoluogo toscano: qui i militari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
