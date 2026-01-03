Furti tra Genova e Pistoia | arrestato 30enne latitante dal 2024

Un 30enne rumeno, latitante dal 2024, è stato arrestato dopo aver commesso diversi furti tra Genova e Pistoia nel 2023. L’uomo era destinatario di un ordine definitivo di carcerazione, e la sua cattura è stata possibile grazie alle attività delle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce nelle operazioni di contrasto alla criminalità nella regione, garantendo il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.

Deve scontare 3 anni per furto, arrestato latitante a Firenze - È stato individuato e arrestato nel pomeriggio di giovedì 1° gennaio 2026 dai carabinieri di Firenze un uomo destinatario di un ordine di carcerazione ... gonews.it

Latitante arrestato a Firenze durante un controllo - Firenze, 3 gennaio 2025 – Dopo la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa emessa dal tribunale di Genova, era sparito. msn.com

Interventi dei Carabinieri tra Genova e Rapallo: furti e fuochi d’artificio illegali #carabinieri #genova #liguriaday #rapallo - facebook.com facebook

