Furti a Pistoia e a Genova | trovato in via Pistoiese e portato in carcere a Sollicciano

Un uomo condannato a 3 anni e quattro mesi di carcere, insieme a una multa di 200 euro, è stato arrestato in via Pistoiese. La sua posizione riguarda furti aggravati e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Pistoia e Genova nel 2023. Dopo l’arresto, è stato portato nel carcere di Sollicciano. L'episodio evidenzia l’applicazione della legge nei confronti di reati di furto e comportamento illecito.

