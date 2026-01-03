Furti a Pistoia e a Genova | trovato in via Pistoiese e portato in carcere a Sollicciano
Un uomo condannato a 3 anni e quattro mesi di carcere, insieme a una multa di 200 euro, è stato arrestato in via Pistoiese. La sua posizione riguarda furti aggravati e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Pistoia e Genova nel 2023. Dopo l’arresto, è stato portato nel carcere di Sollicciano. L'episodio evidenzia l’applicazione della legge nei confronti di reati di furto e comportamento illecito.
Era stato condannato in passato a 3 anni e quattro mesi di carcere, oltre ad una multa da duecento euro, per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, in episodi successi a Pistoia e Genova nel corso del 2023.L'uomo, 30enne di origini rumene, è stato sorpreso nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
