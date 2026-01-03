Fullkrug debutta e convince | il Milan trova subito il suo numero 9

Il debutto di Fullkrug con il Milan si distingue per una prestazione convincente, segnando un passo importante nel rafforzamento dell’attacco rossonero. La sua capacità di inserirsi in partita anche nelle situazioni più complesse mostra una buona intesa con il team. Questo debutto suggerisce che il nuovo numero 9 può diventare un punto di riferimento affidabile per il Milan, contribuendo a consolidare la rosa e a migliorare le dinamiche offensive.

C’è un modo preciso per capire se un attaccante ha iniziato davvero a respirare l’aria di Milanello: quando entra in una partita sporca senza chiedere permesso. Niclas Füllkrug lo ha fatto subito. Esordio, vittoria e prime spallate in area nello stesso copione, come se fosse lì da mesi e non da pochi giorni. Milan, Fullkrug entra subito nel clima Serie A. L’ufficialità è arrivata poche ore prima del debutto: Milan ha definito l’arrivo di Niclas Füllkrug in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Documenti depositati, lista aggiornata, comunicato diffuso. Poi il campo. E lì il tedesco non ha perso tempo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

