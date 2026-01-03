Fullkrug debutta e convince | il Milan trova subito il suo numero 9
Il debutto di Fullkrug con il Milan si distingue per una prestazione convincente, segnando un passo importante nel rafforzamento dell’attacco rossonero. La sua capacità di inserirsi in partita anche nelle situazioni più complesse mostra una buona intesa con il team. Questo debutto suggerisce che il nuovo numero 9 può diventare un punto di riferimento affidabile per il Milan, contribuendo a consolidare la rosa e a migliorare le dinamiche offensive.
C’è un modo preciso per capire se un attaccante ha iniziato davvero a respirare l’aria di Milanello: quando entra in una partita sporca senza chiedere permesso. Niclas Füllkrug lo ha fatto subito. Esordio, vittoria e prime spallate in area nello stesso copione, come se fosse lì da mesi e non da pochi giorni. Milan, Fullkrug entra subito nel clima Serie A. L’ufficialità è arrivata poche ore prima del debutto: Milan ha definito l’arrivo di Niclas Füllkrug in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Documenti depositati, lista aggiornata, comunicato diffuso. Poi il campo. E lì il tedesco non ha perso tempo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan, fatta per Fullkrug: il tedesco ha firmato il contratto, ecco che numero indosserà
Leggi anche: Milan, ecco Füllkrug: ha scelto il numero 9, oggi prima volta a Milanello da Allegri
UFFICIALE – Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan: è successo in mattinata - Il club rossonero apre il 2026 con un rinforzo importante in attacco: arriva il centravanti per mister Allegri ... spaziomilan.it
Fullkrug, l’ora del debutto: Allegri a Cagliari punta sul tedesco. Il tecnico ne ha già deciso il minutaggio - Fullkrug, il nuovo attaccante del Milan, pur partendo inizialmente dalla panchina, è pronto all’esordio stasera contro il Cagliari Il 2 gennaio 2026 segna ufficialmente l’inizio dell’era Niclas Füllkr ... milannews24.com
Milan, ufficiale l'arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham: formula, stipendio e cosa devi sapere sul primo rinforzo di gennaio dei rossoneri - Con una trattativa lampo il Milan è riuscito a mettere a disposizione di Max Allegri una prima punta per rimpiazzare l'assenza di Gimenez. eurosport.it
«Leao decisivo, Fullkrug debutta». Il 2026 del Milan si apre subito con una vittoria fondamentale, ottenuta all’Unipol Domus contro un Cagliari che ha messo in difficoltà i rossoneri soprattutto nel primo tempo. In una gara dal ritmo spezzato, il Milan ha sofferto - facebook.com facebook
POSSIBILE DEBUTTO! #Fullkrug stasera può debuttare in #CagliariMilan tra déjà-vu e prova del nove! x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.